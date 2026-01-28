Nella notte sono arrivate le prime emozioni dalla Champions League. Le partite di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli sono finite tutte sullo 0-0. La serata è stata caratterizzata da tante occasioni, ma nessuna squadra è riuscita a trovare il gol. I tifosi restano in attesa di decisioni decisive nelle prossime giornate, mentre le squadre si preparano a riprendere il cammino con la speranza di sbloccare il punteggio. La fase si fa più intensa e i risultati ancora aperti.

Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa» Napoli, Manna ammette: «Allisson Santon ci piace, vediamo che succede. Sterling? Non è un segreto che.» Atalanta, Percassi annuncia: «L’arrivo di Raspadori non presupponeva l’addio di Lookman. Sulemana via? Valuteremo se.» Calciomercato Udinese, Goglichidze al passo d’addio: c’è l’accordo per il trasferimento in Inghilterra! Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Union SG Atalanta 0-0, Dortmund Inter 0-0, Monaco Juventus 0-0, Napoli Chelsea 0-0

Approfondimenti su Champions League

Segui in tempo reale tutte le emozioni della sesta giornata di Champions League, con aggiornamenti su gol, risultati e cronache delle principali sfide.

Nella notte si sono giocati gli ultimi match della fase a gironi di Champions League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Villarreal-Manchester City 0-2: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Quali partite di Champions League trasmesse in diretta su Sky mercoledì per l'ultima giornata: le altre solo su Diretta Gol; Diretta gol Champions League: dove vedere in tv e streaming tutta l'ultima giornata della League Phase; Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8.

Champions League, l’ultima giornata del girone minuto per minuto: si decide il destino di Inter, Napoli, Juve e Atalanta – La classifica liveLa maxi-diretta dai campi di gioco che decide chi si qualifica agli ottavi, chi hai playoff e chi resta fuori da tutto ... ilfattoquotidiano.it

Champions League, la diretta e la classifica aggiornata con la situazione di Inter, Juventus, Napoli e AtalantaChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it

Champions League: in campo Borussia Dortmund-Inter, Monaco-Juventus, Napoli-Chelsea e Union SG-Atalanta. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it - facebook.com facebook

Il Napoli si gioca l’accesso ai play-off di Champions League in una situazione di estrema emergenza, come sottolineato da Conte nel pre-partita della sfida con il Chelsea «Abbiamo sprecato una chance a Copenhagen e oggi ci giochiamo i play-off contro u x.com