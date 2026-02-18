Napoli spunta il colpo estivo | fissato il prezzo per il calciatore

Il Napoli ha fissato il prezzo di Promise David, il calciatore canadese di 24 anni. La causa è il desiderio di rafforzare l’attacco per la prossima stagione, puntando su un giocatore con caratteristiche fisiche e tecniche adatte a Conte. David, attualmente all’Union Saint Gilloise, è alto quasi due metri e si distingue per la sua rapidità e capacità di inserirsi tra le linee avversarie. Il club partenopeo monitora da vicino la sua situazione contrattuale, pronto a fare un’offerta concreta. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

Il Napoli inizia già a pensare al mercato estivo e spunta l'idea Promise David. David, canadese attualmente in forza all' Union Saint Gilloise è un attaccante di 24 anni alto quasi due metri, un tipico attaccante per Antonio Conte quindi, che ha nell'attacco alla profondità una delle sue migliori armi. L'USG ha fissato il prezzo. L'Union Saint Gilloise ha già fissato il prezzo per il suo in attacco e la cifra per strapparlo alla squadra belga si aggira attorno ai 20 mln di euro. David in questa stagione ha collezionato 15 gol e 2 assist in 36 presenze, realizzando anche 2 reti in Champions League.