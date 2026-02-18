Calciomercato Napoli addio all’instant team | la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino

Il Napoli cambia rotta nel calciomercato, spostando l’attenzione dai giocatori pronti all’uso ai giovani talenti Under 23. La decisione di puntare sui giovani nasce dall’obiettivo di rafforzare la squadra in vista del 2026, con il ds Manna che sta valutando diversi nomi sul suo taccuino. Anche se la squadra non gioca in Champions League quest’anno, il club vuole investire sulla crescita dei giovani per costruire una squadra più solida nel lungo termine.

