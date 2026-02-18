Napoli | Nuova Speranza per Domenico Compatibile un Cuore Indagine sul Trapianto Precedente in Corso

Domenico, il bambino napoletano di 8 anni, riceve una nuova speranza di vita dopo che i medici hanno avviato un’indagine sul suo precedente trapianto cardiaco, che si sospetta abbia causato complicazioni. La famiglia del piccolo, residente nel quartiere Materdei, ha ricevuto la notizia questa mattina e ora aspetta aggiornamenti ufficiali. La struttura sanitaria ha confermato che il bambino è stabile, ma resta in attesa di ulteriori esami per capire se un nuovo intervento sia possibile.

Nuova Speranza per Domenico, il Bambino Napoletano in Attesa di un Trapianto. Una svolta inattesa nella lotta per la vita del piccolo Domenico, il bambino napoletano ricoverato all'ospedale Monaldi in gravi condizioni dopo un precedente trapianto cardiaco fallito. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d'urgenza nella serata di ieri, poiché è disponibile un nuovo cuore compatibile, sebbene la sua assegnazione sia ancora incerta e dipenderà dalla valutazione clinica di altri pazienti in attesa. La vicenda, già al centro di un'indagine della procura di Napoli per possibili responsabilità legate al primo trapianto, vede ora una corsa contro il tempo.