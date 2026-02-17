Napoli speranza per il piccolo Domenico | C' è un cuore compatibile La notizia in diretta da Berlinguer
A Napoli, la mamma di Domenico riceve una buona notizia: c’è un cuore compatibile per il suo bambino. La conferma è arrivata dall’avvocato di Patrizia Mercolino, che ha spiegato che l’esito degli esami arriverà solo stasera intorno alle 22.30. La madre del piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un tentativo di trapianto fallito, è stata convocata di fretta in ospedale per conoscere gli sviluppi.
"C'è un cuore compatibile" ma se verrà assegnato al picolo Domenico si saprà non prima delle 22.30. Lo ha detto l'avvocato di Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, che questa sera è stata convocata d'urgenza in ospedale. A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma 'E' sempre Cartabianca', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale è stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia. Prima ha parlato di "notizie positive", poi ha ricevuto la comunicazione che "c'è un cuore compatibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Bimbo col cuore bruciato, la notizia e il conduttore crolla in lacrime in diretta tvIl conduttore televisivo si commuove in diretta quando annuncia che un bambino di soli cinque anni è stato ricoverato d’urgenza a causa di gravi ustioni al cuore.
Bimbo col cuore bruciato, lacrime in diretta tv: la notizia atroceUn bambino di due anni ha subito un grave incidente che ha causato danni al cuore, portandolo a dover affrontare un trapianto urgente all’ospedale Monaldi di Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In amore non si può confondere l'attesa con la speranza; Napoli, la mamma del bimbo di due anni spera in un cuore nuovo; Un cuore meccanico, la speranza per salvare il piccolo di Napoli; C'è una speranza per il bambino con il cuore bruciato.
Una speranza per il bambino con il cuore bruciato a Napoli, prende corpo l’ipotesi di un nuovo trapianto: la mamma convocata in ospedaleNapoli – Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, è in questo momento in ospedale, dove è stata convocata d'urgenza dalla ... quotidiano.net
Monaldi, speranza per il bambino; la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileLa mamma del piccolo Tommaso, la signora Patrizia, è stata convocata questa sera d'urgenza all'ospedale Monaldi per una comunicazione urgente. Trapianto di cuore ... ilmattino.it
Undici giorni di freddo. Undici giorni di corsa. Undici giorni di speranza. A Napoli questa non è solo una storia. È una ferita. È un miracolo. È una carezza arrivata dopo tanta pioggia. Peppiniello era il cane di un anziano signore. Quando lui è morto, qualcuno facebook
Napoli, la mamma del bambino trapiantato: "Ho ancora speranza" #napoli x.com