A Napoli, la mamma di Domenico riceve una buona notizia: c’è un cuore compatibile per il suo bambino. La conferma è arrivata dall’avvocato di Patrizia Mercolino, che ha spiegato che l’esito degli esami arriverà solo stasera intorno alle 22.30. La madre del piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un tentativo di trapianto fallito, è stata convocata di fretta in ospedale per conoscere gli sviluppi.

"C'è un cuore compatibile" ma se verrà assegnato al picolo Domenico si saprà non prima delle 22.30. Lo ha detto l'avvocato di Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, che questa sera è stata convocata d'urgenza in ospedale. A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma 'E' sempre Cartabianca', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale è stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia. Prima ha parlato di "notizie positive", poi ha ricevuto la comunicazione che "c'è un cuore compatibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, speranza per il piccolo Domenico: "C'è un cuore compatibile". La notizia in diretta da Berlinguer

