Napoli Marchetti | Gomes dei Wolves resta nei radar degli azzurri impossibile che Conte non sia stato coinvolto nel mercato

Luca Marchetti ha confermato che il Napoli tiene ancora d'occhio Gomes, portiere dei Wolves, perché il club azzurro valuta seriamente l’idea di portarlo in Italia. Marchetti spiega che, considerando le trattative in corso, è difficile pensare che l’allenatore Conte non sia stato coinvolto nelle decisioni di mercato. Aggiunge inoltre che il club partenopeo sta seguendo da vicino anche altri profili, pronti a intervenire se le circostanze lo richiederanno.

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del calciomercato del Napoli in vista della prossima stagione. Le parole di Marchetti sul Napoli. “ Gomes, centrocampista del Wolverhampton è un nome interessante, nel radar del Napoli da diverso tempo, quando cercava un centrocampista. Certo, è difficile dire se lo prenderanno a luglio, è troppo presto ma l’interesse c’è da tempo. Alisson ha già fatto vedere le potenzialità, ora deve trovare continuità: il prezzo è consono al valore del calciatore. Il costo del prestito è alto, 3,5 milioni, e orienta verso il riscatto se il giocatore conferma le sue doti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

