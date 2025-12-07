Napoli-Juventus | Conte si affida a Elmas Spalletti boccia il mercato e manda in panchina sia David sia Openda

Ilnapolista.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state diramate da qualche minuto le formazioni ufficiali di Napoli e Juventus. La gara si giocherà tra meno di un’ora, alle 20:45 al Maradona e risulta essere molto importante per la classifica di entrambe le squadre. Di seguito le scelte dei due tecnici. Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte Uomini contati per Conte a centrocampo che sceglie il 3-4-3 con Elmas.   In attacco confermatissimo  Neres  (cinque le sue partecipazioni ai gol nelle ultime sei partite), accanto a  Hojlund  e  Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli juventus conte si affida a elmas spalletti boccia il mercato e manda in panchina sia david sia openda

© Ilnapolista.it - Napoli-Juventus: Conte si affida a Elmas, Spalletti boccia il mercato e manda in panchina sia David sia Openda

Contenuti che potrebbero interessarti

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

napoli juventus conte affidaNapoli-Juventus live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Elmas al fianco di McTominay - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... ilmattino.it scrive

napoli juventus conte affidaLIVE Alle 20.45 Napoli-Juve: Conte in emergenza, Spalletti punta su Yildiz - Gli azzurri per riprendersi la vetta della classifica, i bianconeri hanno l'esigenza di proseguire la rimonta verso i primi quattro posti ... Come scrive gazzetta.it

napoli juventus conte affidaNapoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Conte rivoluziona il centrocampo, la decisione di Spalletti su David e Yildiz - Juventus, le formazioni ufficiali: Conte rivoluziona il centrocampo e punta su Elmas, Spalletti si affida alla coppia Yildiz- Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juventus Conte Affida