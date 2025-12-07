Napoli-Juventus | Conte si affida a Elmas Spalletti boccia il mercato e manda in panchina sia David sia Openda
Sono state diramate da qualche minuto le formazioni ufficiali di Napoli e Juventus. La gara si giocherà tra meno di un’ora, alle 20:45 al Maradona e risulta essere molto importante per la classifica di entrambe le squadre. Di seguito le scelte dei due tecnici. Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte Uomini contati per Conte a centrocampo che sceglie il 3-4-3 con Elmas. In attacco confermatissimo Neres (cinque le sue partecipazioni ai gol nelle ultime sei partite), accanto a Hojlund e Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
