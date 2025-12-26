Cammaroto | Napoli nei radar resta Chiesa occhio a Samardzic e Ndoye

Emanuele Cammaroto, nel suo Editoriale su NapoliMagazine.Com, fa il punto della situazione sugli eventuali obiettivi del Napoli in sede di mercato invernale. Questo quanto scrive il giornalista esperto di calciomercato: Cammaroto svela a “NM”: “Napoli, nei radar resta Chiesa, occhio a Samardzic e Ndoye, non ci sono riscontri su Larsen, ultime su Lucca, Vergara, Ambrosino e Marianucci”. Il Natale non ferma il mercato del Napoli che festeggia il meritato trionfo in Supercoppa e si prepara ai ritocchi di gennaio. Chiariamo che non c’e’ il blocco di cui si parla e sul quale si “ricama” troppo. Dovrà essere un mercato a saldo zero – cosa diversa – ma questo paletto era già in linea con i programmi della società che, dopo il dispendioso mercato estivo, conta di chiudere alcune operazioni sfruttando la formula del prestito. 🔗 Leggi su Parlami.eu

