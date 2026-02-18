C’è un cuore compatibile per il piccolo di Napoli | decisivo oggi il parere dell’Heart Team

Tra il 17 e il 18 febbraio, i medici dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno ricevuto una buona notizia: un cuore compatibile per il bambino di due anni e tre mesi, che si trova in terapia intensiva da oltre due mesi. La decisione definitiva dipende ora dal parere dell’Heart Team, che valuterà se è il momento giusto per procedere con il trapianto. La famiglia aspetta con ansia questa svolta, sperando che il bambino possa ricevere l’organo che potrebbe salvarlo.

Una notizia attesa da settimane è arrivata nella notte tra il 17 e il 18 febbraio: esiste un cuore compatibile per il bambino di due anni e tre mesi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre scorso. Ma prima di procedere con un secondo trapianto, dovrà pronunciarsi un pool di specialisti nazionali, l'Heart Team, riunito oggi nella struttura partenopea. La madre del piccolo, Patrizia Mercolino, è stata convocata d'urgenza in ospedale nella serata di ieri. A dare la conferma ufficiale è stato il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, intervenuto in diretta su Rete 4: "C'è un nuovo cuore ed è compatibile.