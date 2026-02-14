Monaldi l’ospedale ha deciso di mantenere il bimbo nella lista del trapianto

L’ospedale Monaldi ha deciso di mantenere il bambino nella lista di attesa per il trapianto, dopo aver valutato le sue attuali condizioni di salute. La decisione è arrivata a seguito di una riunione dell’Heart Team, che ha analizzato i recenti esami clinici e le condizioni generali del paziente, ricoverato dal 23 dicembre 2025. La direzione sanitaria ha confermato che il medico responsabile ritiene ancora necessario attendere un nuovo organo, in quanto il bambino presenta ancora parametri compatibili con il trapianto. La famiglia del piccolo ha ricevuto aggiornamenti sulla decisione e resta in attesa di sviluppi.

Tempo di lettura: 2 minuti "In merito alle condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23 dicembre 2025, la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli conferma che la decisione assunta nella giornata di ieri da parte dell'Heart Team è stata quella di mantenere il bambino in lista di trapianto, sussistendo ad opinione del medico responsabile le condizioni cliniche". Lo afferma l 'ospedale Monaldi di Napoli in una nota. "Si precisa – prosegue il comunicato stampa – che la seconda opinione era stata richiesta dall'Azienda Ospedaliera dei Colli già la scorsa settimana all'Ircss Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.