Napoli Mainoo in prestito semestrale con riscatto a giugno | il calciatore ha già accettato

27 dic 2025

Il mercato di gennaio del Napoli si accende attorno a un nome su tutti: Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza azzurra. La strategia del club partenopeo è chiara e allo stesso tempo ambiziosa. Per aggirare il blocco del mercato a saldo zero, il Napoli sta lavorando a . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

napoli mainoo prestito semestraleNapoli, Mainoo in prestito semestrale con riscatto a giugno: il calciatore ha già accettato - Il mercato di gennaio del Napoli si accende attorno a un nome su tutti: Kobbie Mainoo. dailynews24.it

napoli mainoo prestito semestraleIl 'saldo zero' complica Mainoo: serve un prestito e non aumentare monte ingaggi - Il saldo 'zero' nel mercato di gennaio e le parole di Amorim complicano non poco l'affare Mainoo. tuttonapoli.net

napoli mainoo prestito semestraleMERCATO - Mainoo non vuole lasciare lo United a titolo definitivo, a Napoli solo in prestito - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato anche del Napoli e di Mainoo sul suo canale YouTube: "Il Manchester United gioca in queste ore contro il Newcastle e sono arrivate parole ... napolimagazine.com

