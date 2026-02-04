Napoli con o senza Rrahmani cambia tutto! Emerge un dato impressionante

Il Napoli si prepara a cambiare volto in difesa, con o senza Amir Rrahmani. Dopo i numerosi infortuni che hanno colpito la squadra quest’anno, la perdita del centrale kosovaro si fa sentire e potrebbe influenzare molto le prossime partite. La squadra sta cercando di adattarsi alle assenze, ma l’assenza di Rrahmani resta uno dei problemi più evidenti per Spalletti. La stagione del Napoli si sta giocando anche su questi dettagli, e il suo stato di salute rappresenta una vera incognita per il futuro.

Tra i numerosi infortuni che hanno falcidiato la stagione del Napoli, uno dei più impattanti è senza dubbio quello di Amir Rrahmani. Se per molti la sua assenza può aver generato meno rumore rispetto ai ko di De Bruyne, Anguissa o Neres, in realtà le gare saltate dal difensore kosovaro hanno evidenziato un dato particolarmente allarmante. Napoli, che fatica senza Rrahmani: il dato sui cleansheet è clamoroso. In questa stagione Amir Rrahmani ha disputato 19 partite e in ben 11 di queste la squadra di Antonio Conte non ha subito gol. Più della metà delle gare, dunque, ha visto l’impatto decisivo su tutto il reparto da parte del centrale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il confronto tra il Napoli con e senza Lobotka rivela un impatto sorprendente sui risultati della squadra.

