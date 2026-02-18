C' è un nuovo cuore compatibile col piccolo ricoverato al Monaldi

Un nuovo cuore compatibile è stato trovato per il bambino Domenico, ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo che il primo trapianto è fallito a causa di un danno al cuore prelevato da Bolzano. Domenico, due anni, si trova in condizioni critiche e ora aspetta con speranza un nuovo intervento. La famiglia ha ricevuto la notizia nel pomeriggio e spera che questa volta tutto vada per il meglio.

AGI - C'è un cuore di un donatore compatibile per il piccolo Domenico, il bambino di due anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, quando il primo trapianto non è andato bene perché il cuore prelevato da Bolzano è arrivato danneggiato. Lo ha comunicato in diretta dal nosocomio collegato con Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma ' E' sempre Cartabianca ', dove Patrizia Mercolino, la mamma del bambino, era stata invitata come ospite. Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bambino. La donna è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria e si trova all'interno dell'ospedale. 🔗 Leggi su Agi.it

