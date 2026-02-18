MyPlant & Garden 2026 Orlandelli | Ancora più visibilità a fiera importante con Olimpiadi

Orlandelli ha annunciato che, alla prima giornata di MyPlant & Garden 2026, la forte presenza internazionale è evidente, segno di interesse crescente per l’evento. La fiera, che si svolge a Milano, attira espositori e visitatori da diversi Paesi, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento nel settore. La partecipazione di aziende di fama mondiale testimonia l’importanza dell’appuntamento. Orlandelli osserva con soddisfazione questa tendenza, che potrebbe aumentare ulteriormente grazie alle Olimpiadi in arrivo. La manifestazione prosegue con tante novità da scoprire.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - "Siamo al primo giorno di questa edizione 2026 ma già vedo una vasta presenza internazionale e questo ci fa piacere. Temevamo lo spauracchio delle Olimpiadi" e quindi un'affluenza minore, "invece l'evento olimpico si sta trasformando in un grandissimo vantaggio perché Milano Cortina 2026 ha dato ancora più visibilità a quella che era già una fiera importante. Diversi clienti che sono venuti a Milano in occasione di Myplant & Garden andranno a vedere anche le Olimpiadi. È stato quindi un binomio che siamo riusciti a sfruttare molto bene". Così Marco Orlandelli, titolare dell'azienda Organizzazione Orlandelli e presidente del Consorzio Myplant & Garden, al convegno di presentazione della II edizione di Myplant & Garden Middle East - Dubai, organizzato nell'ambito della decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

