Un uomo di 49 anni è morto nella notte di ieri nel parcheggio di un condominio a Viareggio, dopo che una vicina ha chiamato i soccorsi perché aveva notato il suo corpo riverso sull’asfalto. La causa del decesso sembra essere collegata a un malore improvviso, che ha colpito l'uomo mentre si trovava nel cortile condominiale. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

VIAREGGIO – Aveva 49 anni: è morto nella tarda serata di ieri, martedì 17 febbraio 2026, nel parcheggio del condominio dove abitava, a Viareggio. A ritrovarlo, a terra, una vicina di casa che stava andando a gettare la spazzatura. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo non presentava segni compatibili con una caduta e i Carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono che il decesso possa essere legato ad un malore. Quando la donna ha lanciato l’allarme, l’uomo era ancora vivo, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Viareggio: morto nel parcheggio del condominio. L’allarme dato da una vicina

Muore a 49 anni, la vicina lo trova nel parcheggio del condominio. Ipotesi maloreUn uomo di 49 anni è morto nel parcheggio del suo condominio a Viareggio.

Leggi anche: Donna trovata in una pozza di sangue, la scoperta nel cortile del condominio: è in fin di vita. L'allarme dato dal marito

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.