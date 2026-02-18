Viareggio | morto nel parcheggio del condominio L’allarme dato da una vicina
Un uomo di 49 anni è morto nella notte di ieri nel parcheggio di un condominio a Viareggio, dopo che una vicina ha chiamato i soccorsi perché aveva notato il suo corpo riverso sull’asfalto. La causa del decesso sembra essere collegata a un malore improvviso, che ha colpito l'uomo mentre si trovava nel cortile condominiale. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto.
VIAREGGIO – Aveva 49 anni: è morto nella tarda serata di ieri, martedì 17 febbraio 2026, nel parcheggio del condominio dove abitava, a Viareggio. A ritrovarlo, a terra, una vicina di casa che stava andando a gettare la spazzatura. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo non presentava segni compatibili con una caduta e i Carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono che il decesso possa essere legato ad un malore. Quando la donna ha lanciato l'allarme, l'uomo era ancora vivo, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.
Muore a 49 anni, la vicina lo trova nel parcheggio del condominio. Ipotesi malore
