Bitcoin Supera la Soglia dei 90.000 Dollari | Spostamenti Flussi di Capitale dai Metalli Preziosi
Il 2 gennaio 2026, Bitcoin ha superato la soglia dei 90.000 dollari, segnando un aumento del 2,37% nelle ultime 24 ore. Questo incremento evidenzia un cambiamento nei flussi di capitale, con un possibile spostamento dagli investimenti tradizionali nei metalli preziosi verso la criptovaluta. Analizzare queste tendenze è importante per comprendere l’evoluzione del mercato finanziario e le nuove opportunità di investimento.
Bitcoin ha riconquistato la quota di 90.000 dollari il 2 gennaio 2026, registrando un apprezzamento del 2,37% nelle ventiquattro ore successive. Il rally della criptovaluta più capitalizzata coincide con una significativa correzione nei mercati di oro e argento, suggerendo un fenomeno di rotazione capitale criptovalute verso gli asset digitali. La dinamica evidenzia come gli investitori . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
