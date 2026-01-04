Bitcoin Supera la Soglia dei 90.000 Dollari | Spostamenti Flussi di Capitale dai Metalli Preziosi

Il 2 gennaio 2026, Bitcoin ha superato la soglia dei 90.000 dollari, segnando un aumento del 2,37% nelle ultime 24 ore. Questo incremento evidenzia un cambiamento nei flussi di capitale, con un possibile spostamento dagli investimenti tradizionali nei metalli preziosi verso la criptovaluta. Analizzare queste tendenze è importante per comprendere l’evoluzione del mercato finanziario e le nuove opportunità di investimento.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.