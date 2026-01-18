Moviola Torino Roma | dal gol annullato a Malen al rigore richiesto da Adams Gli episodi dubbi del match

Analisi degli episodi più discussi nel match tra Torino e Roma, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita, diretta da Daniele Chiffi, ha visto momenti controversi come il gol annullato a Malen e la richiesta di rigore da parte di Adams, evidenziando l’importanza della tecnologia e delle decisioni arbitrali in un incontro caratterizzato da episodi dubbi.

Analisi degli episodi più discussi durante la moviola Napoli-Parma, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526 al Maradona. Si approfondiscono il gol annullato a McTominay e il presunto rigore non concesso, evidenziando le decisioni che hanno suscitato dubbi e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un'analisi obiettiva degli eventi, senza giudizi, per comprendere meglio le fasi chiave del match.

