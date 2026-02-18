Moviola Galatasaray Juve il giudizio dei giornali su Makkelie | Partita senza errori corretti i due gialli a Cabal
L’arbitro Makkelie ha diretto la partita tra Galatasaray e Juventus senza commettere sbagli, secondo i giornali, che lodano la sua gestione. La decisione di ammonire due volte Cabal è stata giudicata corretta e senza errori, anche dopo aver rivisto le immagini della moviola. La stampa sportiva sottolinea come il fischietto abbia mantenuto il controllo in una sfida intensa e molto attenta ai dettagli.
Moviola Galatasaray Juve, i giornali promuovono l’arbitro Makkelie. Nessun errore per il direttore di gara, corrette le due ammonizioni a Cabal. La Juve archivia la complessa trasferta di Istanbul portando a casa una mazzata e un’analisi approfondita sulla direzione di gara affidata a Danny Makkelie. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, la gestione dell’arbitro olandese è stata sostanzialmente priva di errori, confermando lo status di un direttore di gara esperto, sebbene in una fase della sua carriera forse meno brillante rispetto all’ascesa internazionale culminata nel 2021. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bodo Glimt Juve, la moviola dei giornali: «Giusto annullare il 2-1 di Miretti. Cabal diretto sull’avversario, rigore netto». Makkelie promosso
Juve Pafos, la moviola dei giornali: «Partita semplice per Gil Manzano, giusti i gialli e regolare la rete segnata da David»L'arbitraggio di Gil Manzano nella sfida tra Juve Pafos è stato analizzato dai principali quotidiani, evidenziando una direzione di gara senza particolari controversie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Galatasaray-Juve, moviola: Cambiaso rischia il rosso, lo prende poi Cabal; Champions League, Galatasaray-Juventus moviola: Spalletti e la maledizione del doppio giallo, succede di tutto a Istanbul; Moviola Inter-Juventus: Kalulu ingiustamente espulso al 42', perché il VAR non è intervenuto; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle bianconere: Thuram, Cabal e Yildiz disastrosi.
Champions League, Galatasaray-Juventus moviola: Spalletti e la maledizione del doppio giallo, succede di tutto a IstanbulLa prova dell’arbitro olandese Danny Makkelie al Rams Park di Istanbul nell’andata dei playoff di Champions League Galatasaray-Juventus analizzata al microscopio, la moviola ... sport.virgilio.it
Galatasaray Juve 5-2: durissimo ko per i bianconeri! Adesso per la qualificazione servirà un’impresaGalatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri ... juventusnews24.com
Moviola #GalatasarayJuve Gli episodi dubbi del match x.com
Moviola Galatasaray Juve Gli episodi dubbi del match facebook