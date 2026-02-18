Moviola Galatasaray Juve il giudizio dei giornali su Makkelie | Partita senza errori corretti i due gialli a Cabal

L’arbitro Makkelie ha diretto la partita tra Galatasaray e Juventus senza commettere sbagli, secondo i giornali, che lodano la sua gestione. La decisione di ammonire due volte Cabal è stata giudicata corretta e senza errori, anche dopo aver rivisto le immagini della moviola. La stampa sportiva sottolinea come il fischietto abbia mantenuto il controllo in una sfida intensa e molto attenta ai dettagli.