Bodo Glimt Juve la moviola dei giornali | Giusto annullare il 2-1 di Miretti Cabal diretto sull’avversario rigore netto Makkelie promosso

26 nov 2025

Bodo Glimt Juve, la direzione di gara sotto la lente: Locatelli graziato dalla carambola, il pari di Openda è regolare ma Cabal commette un fallo da rigore netto nel finale. La vittoria rocambolesca della  Juventus  in terra norvegese, un  3-2  maturato nel recupero che vale oro per la classifica, è stata caratterizzata non solo dalle emozioni dei gol, ma anche da numerosi episodi arbitrali che hanno richiesto l’intervento della tecnologia e l’attenzione del direttore di gara. La sfida all’ Aspmyra Stadion  è stata intensa e fisica, costringendo la squadra arbitrale agli straordinari per districare diverse situazioni spinose all’interno delle due aree di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

