Juve Pafos la moviola dei giornali | Partita semplice per Gil Manzano giusti i gialli e regolare la rete segnata da David

L'arbitraggio di Gil Manzano nella sfida tra Juve Pafos è stato analizzato dai principali quotidiani, evidenziando una direzione di gara senza particolari controversie. Secondo le valutazioni, la partita è stata gestita correttamente, con i cartellini giusti e il gol di David ritenuto regolare. Ecco la moviola e le opinioni sull'operato dell'arbitro.

Juve Pafos, l’analisi dell’arbitraggio di Gil Manzano: partita senza veleni, corretti i cartellini e l’episodio chiave del raddoppio è regolare. La serata di  Champions League  scorre via tranquilla non solo per il risultato finale maturato nella ripresa, ma anche per la direzione di gara. L’arbitro spagnolo Gil Manzano porta a casa una prestazione solida e priva di sbavature, meritandosi un 6,5 in pagella. La partita, va detto, si è rivelata molto semplice da gestire, non presentando episodi particolarmente spinosi o tensioni eccessive che potessero complicare il lavoro del fischietto iberico, bravo comunque a mantenere il controllo con autorità e senza inutili protagonismi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

