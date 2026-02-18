Mourinho show e rosso a Lisbona | difende Vinícius ma viene espulso niente Real Madrid

José Mourinho si è reso protagonista di una serata movimentata a Lisbona, dove ha difeso Vinícius e ha finito per essere espulso, lasciando il Real Madrid senza il suo allenatore. Durante la partita, il tecnico portoghese ha contestato aspramente le decisioni arbitrali, attirando l’attenzione di tifosi e media. La sua reazione ha provocato un cartellino rosso e una conseguenza immediata: l’allenatore non potrà guidare la squadra nelle prossime partite. La scena si è svolta davanti a migliaia di spettatori all’Estádio da Luz, trasformando la notte di Champions in un episodio di forte tensione.

La notte di Champions League all’ Estádio da Luz ha consegnato agli archivi un nuovo capitolo dell’infinita epopea di José Mourinho. Lo “Special One”, in una sfida carica di elettricità contro il suo passato, è stato il baricentro emotivo di un match che lo ha visto oscillare tra l’empatia profonda e l’agonismo più esasperato. Un paradosso vivente che si è consumato nel giro di pochi minuti: prima protettore di Vinícius Júnior di fronte all’orrore del razzismo, poi suo accusatore in campo, fino all’inevitabile epilogo del cartellino rosso. L’ espulsione comminata dall’arbitro Letexier non è solo una sanzione disciplinare, ma una sentenza pesante per il sodalizio portoghese: mercoledì prossimo, nel tempio del Santiago Bernabéu, Mourinho non potrà sedere in panchina contro il “suo” Real Madrid. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

