Mourinho espulso a Madrid | veleno su Taylor per il ritorno del Benfica

José Mourinho è stato espulso durante la partita e non potrà sedersi in panchina nel ritorno contro il Real Madrid. La causa è stata un acceso diverbio con l’arbitro Taylor, che ha portato alla sua espulsione. Il tecnico portoghese ha protestato vivacemente per un fallo non fischiato, facendo salire la tensione in campo. La sua assenza si farà sentire nella gestione della squadra, mentre i giocatori si preparano a giocare senza la sua presenza in panchina. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come reagirà il team.

José Mourinho salterà il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid a seguito dell'espulsione rimediata nel match d'andata. Il Benfica esce sconfitto per 1-0 dal Bernabéu, ma il risultato passa in secondo piano rispetto alla furia del tecnico portoghese contro la direzione di gara. La squalifica obbligherà lo Special One a seguire il secondo round dalla tribuna, privando le Aquile della propria guida tecnica a bordo campo per il ribaltone qualificazione. Il nervosismo esploso durante i novanta minuti ha lasciato spazio a una satira tagliente nel post-partita riguardo alla designazione arbitrale per la sfida di ritorno.