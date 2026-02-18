formula 1 verso il 2026 in pista a sakhir con i test live su sky now e in streaming

La Formula 1 torna in Bahrain per i test live del 2026, dopo aver concluso lo shakedown a Barcellona, a causa delle nuove regole tecniche. Sky Sport F1 e NOW trasmettono tre giorni di prove, offrendo dirette, dati tecnici e approfondimenti, mentre i team preparano le vetture per il prossimo campionato.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: scatta il Day-2! La Ferrari in pista con Charles LeclercQuesta mattina, al circuito di Sakhir, è iniziato il secondo giorno dei test invernali di Formula 1.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes torna in pista con Antonelli. In crescita la FerrariAntonelli sta girando sul passo dell’1:38.

