Formula 1 verso il 2026 in pista a Sakhir con i test live su Sky NOW e in streaming
La Formula 1 torna in Bahrain per i test live del 2026, dopo aver concluso lo shakedown a Barcellona, a causa delle nuove regole tecniche. Sky Sport F1 e NOW trasmettono tre giorni di prove, offrendo dirette, dati tecnici e approfondimenti, mentre i team preparano le vetture per il prossimo campionato.
Formula 1 riparte dai test in Bahrain su Sky Sport F1 e NOW con tre giorni di diretta completa, dati tecnici e analisi in vista del Mondiale 2026 Dopo lo shakedown a Barcellona e i primi tre giorni di test precampionato in Bahrain, la Formula 1 compie un altro passo verso l'inizio del Mondiale 2026. Aspettando il primo Gran Premio, in Australia nel weekend del 6-8 marzo, si torna in pista in Bahrain per alttre tre giornate di colaudi
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: scatta il Day-2! La Ferrari in pista con Charles LeclercQuesta mattina, al circuito di Sakhir, è iniziato il secondo giorno dei test invernali di Formula 1.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes torna in pista con Antonelli. In crescita la FerrariAntonelli sta girando sul passo dell’1:38.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
