Motore e intensità | la nuova identità della Roma
Nel 2025, la Roma ha deciso di rinnovarsi, cambiando completamente il volto della squadra. La causa di questa trasformazione è stata la volontà di migliorare le prestazioni e conquistare più vittorie. La società ha investito su giocatori giovani e talentuosi, puntando su un nuovo stile di gioco più offensivo. Questo cambio si riflette anche nel modo in cui la squadra si allena e prepara le partite. La Roma si presenta ora con un’immagine più dinamica e aggressiva, pronta a sorprendere i avversari.
A partire dal 2025 la Roma ha iniziato a cambiare pelle, non solo nei risultati ma soprattutto nelle caratteristiche della rosa. I giallorossi stanno costruendo una squadra sempre più aderente ai principi del calcio moderno: intensità, velocità, dominio fisico e capacità di mantenere ritmi alti per tutta la durata della gara. Non è un caso isolato, ma una scelta collettiva: attualmente, per competere ai massimi livelli in campionato e in Europa, queste specifiche qualità sono essenziali. La tecnica fine a se stessa non basta più, La differenza la fanno quei giocatori che riescono ad abbinare qualità e motore meglio degli altri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
