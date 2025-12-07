Inter Como l’impronta di Chivu emerge con forza | pressing intensità e identità

Inter News 24 Inter Como conferma la crescita dei nerazzurri: contro i lariani si è vista in modo chiaro l’evoluzione della squadra sotto la guida di Chivu. La vittoria per 4-0 contro il Como non è stata soltanto una risposta sul piano del risultato, ma soprattutto un segnale forte sul piano dell’identità. Dopo un avvio di stagione incerto e qualche passaggio a vuoto in campionato, l’ Inter ha superato con autorità uno degli esami più delicati, contro una squadra in salute e in piena fiducia come quella allenata da Cesc Fabregas, giovane tecnico spagnolo tra i più apprezzati del torneo. La sensazione, netta, è che la mano di Cristian Chivu, allenatore romeno alla sua prima vera esperienza su una panchina di vertice, stia diventando sempre più evidente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, l’impronta di Chivu emerge con forza: pressing, intensità e identità

