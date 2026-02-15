Venezia carnevale tra acqua alta e record di attivazioni del Mose | costi superati i 5 milioni di euro

A Venezia, il sistema di protezione Mose si è attivato 25 volte in tre settimane, a causa di un'eccezionale ondata di alta marea che ha riempito le strade di acqua. La situazione ha portato a un record di attivazioni, superando i 5 milioni di euro di costi. Durante il Carnevale, le tradizionali feste sono state disturbate dall’acqua alta, che ha reso difficile muoversi e ha trasformato le celebrazioni in un evento insolito e complicato.

Venezia Sott'Acqua: Il Mose al Lavoro Continuo Durante un Carnevale Segnato dall'Acqua Alta. Venezia ha vissuto un Carnevale atipico, con il sistema di difesa Mose attivato ben 25 volte in sole tre settimane a causa di un'anomala intensità di acqua alta. Piazza San Marco, cuore della città, è finita parzialmente sommersa a ogni picco di marea, nonostante gli sforzi per mitigare gli effetti. L'emergenza ha comportato costi di gestione che hanno superato i 5 milioni di euro, sollevando interrogativi sulla sostenibilità e l'efficacia delle misure di protezione. Un'Emergenza Senza Precedenti. Il sistema Mose, progettato per proteggere Venezia dalle maree eccezionali, è stato costretto a operare a un ritmo sostenuto.