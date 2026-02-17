E’ morto Vincenzo D’Agostino paroliere per D’Alessio e autore di ‘Rossetto e caffè’

Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a causa di una lunga malattia che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. La sua scomparsa lascia vuoto nel panorama musicale, perché aveva scritto testi di molte canzoni di Gigi D’Alessio, tra cui ‘Non dirgli mai’ e ‘Mon amour’. Recentemente, aveva lavorato anche alla creazione di nuove liriche per artisti locali, dimostrando ancora una volta la sua passione per la musica.

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica napoletana. E' morto il paroliere Vincenzo D'Agostino, noto per aver scritto i testi di molti dei successi di Gigi D'Alessio, tra cui 'Non dirgli mai' e 'Mon amour'. Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine all'artista. D'Agostino, che aveva 64 anni, era malato da tempo. Nella sua carriera non . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it È morto Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi d’Alessio aveva 65 anniVincenzo D’Agostino, noto paroliere italiano, è morto all’età di 65 anni, dopo una lunga malattia che aveva compromesso la sua salute negli ultimi mesi. Vincenzo D’Agostino: “Ho scritto quasi 3600 canzoni. Mon amour di D’Alessio ha venduto quasi 11 milioni di copie”#D'Agostino-Musica || Vincenzo D’Agostino ripercorre i suoi 40 anni di carriera musicale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto a 53 anni Orazio Russo, calciatore nel Catania e nel Lecce; Un grande professionista: poliziotto reggino muore in casa a Palermo dopo un malore; Lutto alla Questura di Palermo, morto improvvisamente il giovane vice ispettore Vincenzo Marcianò; È morto mons. Alfio Rapisarda, già nunzio apostolico in quattro Paesi. È morto Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi d’Alessio aveva 65 anniÈ morto a 65 anni Vincenzo D’Agostino, popolare paroliere italiano noto per le canzoni scritte per Gigi D’Alessio ... fanpage.it Vincenzo D'Agostino, morto il paroliere di Gigi D'AlessioMorto a 65 anni Vincenzo D'Agostino, il paroliere noto per le canzoni che ha scritto per Gigi D'Alessio. L'uomo, malato da tempo, ha scritto moltissime canzoni per il ... ilmattino.it Musica napoletana in lutto, è morto Vincenzo D’Agostino - https://nap.li/Sso8 facebook