Morto Tom Noonan l'attore di Robocop 2 e X-Files aveva 74 anni

Tom Noonan, noto attore e regista, è scomparso a 74 anni a causa di una malattia. La sua carriera si è distinta soprattutto per ruoli in film come Robocop 2 e per apparizioni in serie TV come X-Files. La sua presenza sul set era apprezzata per la capacità di interpretare personaggi intensi e complessi. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo, dove era riconosciuto come un artista versatile e rispettato. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cinema e nella televisione.