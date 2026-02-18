Morto Tom Noonan l'attore di Robocop 2 e X-Files aveva 74 anni
Tom Noonan, noto attore e regista, è scomparso a 74 anni a causa di una malattia. La sua carriera si è distinta soprattutto per ruoli in film come Robocop 2 e per apparizioni in serie TV come X-Files. La sua presenza sul set era apprezzata per la capacità di interpretare personaggi intensi e complessi. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo, dove era riconosciuto come un artista versatile e rispettato. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cinema e nella televisione.
Chi è Tom Noonan, l'attore e regista americano morto a 74 anni? Dai ruoli da villain in Manhunter e RoboCop 2 al cinema indipendente di What Happened Was….Un volto che mette inquietudine, una carriera che chiede rispetto Magari il nome non ti diceva molto. Ma il volto sì. Alto, ossuto, quello sguardo che ti attraversa: Tom Noonan era uno di quegli attor
