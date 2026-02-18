Morto lo stilista Mariano Rubinacci

Mariano Rubinacci è morto a 83 anni, vittima di problemi di salute che lo avevano colpito negli ultimi mesi. Lo stilista napoletano, conosciuto per aver portato avanti con passione l’eredità familiare, aveva trasformato la bottega artigianale in un punto di riferimento per l’eleganza maschile. La sua passione per i tessuti pregiati e la cura nei dettagli si rifletteva ogni giorno nelle sue creazioni, apprezzate da clienti di tutto il mondo. Rubinacci aveva rivoluzionato il concetto di sartoria tradizionale, portando un tocco di classe senza tempo nel cuore di Napoli.

Ci lascia oggi, all'età di 83, Mariano Rubinacci, interprete luminosissimo della moda maschile napoletana. La sua carriera è stata caratterizzata da una reinterpretazione dello stile classico, che ha saputo fondere il senso della contemporaneità con la ricchezz