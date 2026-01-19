Valentino Garavani, noto stilista italiano, è deceduto oggi all'età di 93 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua fondazione, che ha riferito che si è spento nella sua residenza romana, circondato dall'affetto della famiglia. La sua figura ha lasciato un'impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza.

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione: "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - È morto lo stilista Valentino Garavani

Morto lo stilista Valentino Garavani. Funerali venerdì a RomaÈ venuto a mancare Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all’età di 93 anni.

È morto Valentino Garavani: lo stilista orgoglio italiano nel mondo aveva 93 anniÈ deceduto Valentino Garavani, rinomato stilista italiano noto a livello internazionale per le sue eleganti creazioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

È morto a 93 anni lo stilista Valentino - È morto all'età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani. dire.it