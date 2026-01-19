E' morto lo stilista Valentino

È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni. Figura di rilievo nel panorama della moda internazionale, è sempre stato riconosciuto per la sua eleganza classica e la qualità artigianale delle sue creazioni. La sua eredità continuerà a influenzare il settore e a rappresentare l'eccellenza del Made in Italy nel mondo.

ROMA (ITALPRESS) – E' morto, all'età di 93 anni, Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti della storia della moda internazionale, simbolo di eleganza senza tempo, lusso raffinato e artigianalità italiana. Lo annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso Pm23, in piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica 8. Nato a Voghera l'11 maggio 1932, Valentino ha costruito un impero creativo capace di attraversare decenni, mode e rivoluzioni culturali, rimanendo sempre fedele a un'idea precisa di bellezza.🔗 Leggi su Iltempo.it

