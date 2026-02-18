Morto in casa a 51 anni I tre pitbull presi in carico dall’Usl
Salvatore Allegrucci, 51 anni, è stato trovato senza vita nella propria casa a Gualdo Tadino, e la sua morte ha suscitato molte domande. La causa sembra legata a problemi di salute, ma ancora non ci sono certezze ufficiali. Intanto, i tre pitbull di proprietà dell’uomo sono stati presi in custodia dall’Asl per motivi di sicurezza.
GUALDO TADINO - Rigali non ha ancora smesso di interrogarsi sulla morte di Salvatore Allegrucci, 51 anni, trovato senza vita nella sua abitazione dopo giorni di silenzio. A fare la drammatica scoperta sono stati i soccorritori, allertati dai familiari preoccupati per l’assenza di notizie. Secondo i primi riscontri, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Solo in un secondo momento i suoi tre pitbull, rimasti chiusi in casa senza cibo né acqua, avrebbero intaccato il corpo. Nel piccolo centro dell’eugubino-gualdese la vicenda ha lasciato sgomento e amarezza. Allegrucci era conosciuto da tutti, presenza discreta ma familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rigali, a Gualdo Tadino, dopo essere stato attaccato e sbranato dai suoi tre pitbull.
Trovato morto in casa, il corpo sbranato dai suoi tre cani: Salvatore aveva 52 anni, il punto sulle indagini; Perugia, morto in casa da giorni: i suoi tre pitbull lo divorano, il 51enne aveva avuto un malore improvviso; Perugia, morto in casa da giorni: i suoi cani si cibano di lui.
Perugia, morto in casa da giorni: i suoi tre pitbull lo divorano, il 51enne aveva avuto un malore improvvisoUn uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Rigali, frazione di Gualdo Tadino (Perugia), in circostanze drammatiche: il corpo sarebbe stato parzialmente divorato ... ilmessaggero.it
Muore in casa improvvisamente e viene dimenticato: i cani si cibano del suo corpoScoperta shock a Gualdo Tadino, il corpo trovato dopo giorni PERUGIA – Tragedia a Rigali, frazione di Gualdo Tadino, dove un uomo di 51 anni è stato trova ... etrurianews.it
