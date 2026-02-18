Salvatore Allegrucci, 51 anni, è stato trovato senza vita nella propria casa a Gualdo Tadino, e la sua morte ha suscitato molte domande. La causa sembra legata a problemi di salute, ma ancora non ci sono certezze ufficiali. Intanto, i tre pitbull di proprietà dell’uomo sono stati presi in custodia dall’Asl per motivi di sicurezza.

GUALDO TADINO - Rigali non ha ancora smesso di interrogarsi sulla morte di Salvatore Allegrucci, 51 anni, trovato senza vita nella sua abitazione dopo giorni di silenzio. A fare la drammatica scoperta sono stati i soccorritori, allertati dai familiari preoccupati per l’assenza di notizie. Secondo i primi riscontri, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Solo in un secondo momento i suoi tre pitbull, rimasti chiusi in casa senza cibo né acqua, avrebbero intaccato il corpo. Nel piccolo centro dell’eugubino-gualdese la vicenda ha lasciato sgomento e amarezza. Allegrucci era conosciuto da tutti, presenza discreta ma familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in casa a 51 anni. I tre pitbull presi in carico dall’Usl

Giornata mondiale contro il cancro, al Cardarelli 8.500 pazienti presi in carico in tre anniAl Cardarelli di Napoli, nei primi tre mesi del 2025, sono stati già presi in carico oltre 8.

Trovato morto in casa, il cadavere sbranato dai suoi tre pitbullUn uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rigali, a Gualdo Tadino, dopo essere stato attaccato e sbranato dai suoi tre pitbull.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.