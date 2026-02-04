Giornata mondiale contro il cancro al Cardarelli 8.500 pazienti presi in carico in tre anni
Al Cardarelli di Napoli, in tre anni, sono stati presi in carico oltre 8.500 pazienti con diagnosi di cancro. La giornata mondiale serve a ricordare quanto sia importante la lotta contro questa malattia, ma i numeri parlano chiaro: l’ospedale napoletano continua a essere un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare questa sfida.
In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, il Cardarelli di Napoli fa il punto sui dati relativi ai nuovi pazienti presi in carico nel 2025. Si tratta di 3.000 persone in più che si sono rivolte all'ospedale napoletano per diagnosi e terapie, a cui si aggiungono i 3.000 circa dello.🔗 Leggi su Napolitoday.it
