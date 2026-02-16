Trovato morto in casa il cadavere sbranato dai suoi tre pitbull
Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rigali, a Gualdo Tadino, dopo essere stato attaccato e sbranato dai suoi tre pitbull. La scoperta è avvenuta quando i vicini, preoccupati per il silenzio prolungato, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era ormai niente da fare.
L'uomo, un 51enne, sarebbe deceduto a seguito di un malore, gli animali hanno infierito sul corpo dopo essere rimasti chiusi per giorni nell'abitazione Un dramma della solitudine si è consumato tra le mura domestiche nella frazione di Rigali, a Gualdo Tadino, dove un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La notizia è riportata dai media locali. L'allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati dall'impossibilità di contattare l'uomo da diversi giorni. Secondo una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza riconducibili all’azione di altre persone.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
