morto il giornalista mimmo liguoro storico volto della rai

Roma, 18 febbraio 2026 – Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Mimmo Liguoro, volto storico dell’informazione Rai. Nato a Torre del Greco (Napoli) il 16 luglio 1941, è stato redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e del Tg3 dal 1995 al 2006. In particolare, negli anni ’80 fu alla conduzione dell’edizione di mezza sera del Tg2, segnando una fase innovativa per l’informazione televisiva. Nel corso della sua carriera nella tv pubblica Liguoro ha curato diversi spazi di approfondimento, tra cui le rubriche di cultura e attualità 'Gulliver', 'Tg3 Cultura e spettacolo', 'Tg2 Mattina' e, soprattutto, 'Tg2 Pegaso' che ottenne il Premio regia televisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

