È morto il giornalista Mimmo Liguoro volto storico della Rai

Mimmo Liguoro è morto oggi a Roma all’età di 84 anni, a causa di una lunga malattia. Giornalista noto per aver guidato il Tg2 dal 1982 al 1995 e il Tg3 dal 1995 al 2006, ha dedicato la vita all’informazione televisiva. Durante la sua carriera, ha condotto in prima linea importanti edizioni del telegiornale, diventando un volto riconoscibile per il pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i professionisti dell’emittenza pubblica e tra gli appassionati di notizie. La sua carriera ha segnato un’epoca nel giornalismo italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti È morto oggi a Roma, all’età di 84 anni, Mimmo Liguoro, già caporedattore e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e del Tg3 dal 1995 al 2006. Nato a Torre del Greco nel 1941, Liguoro – ricorda l’Ordine dei giornalisti in una nota – ha curato nel tempo diversi spazi di informazione per la Rai, tra cui le rubriche di cultura e attualità Pegaso (antesignana delle trasmissioni di approfondimento giornalistico fuori dai tg), Gulliver, Tg3 Cultura e spettacolo, Tg2 Mattina. Negli anni ’80, la conduzione dell’edizione di mezza sera del Tg2, primo telegiornale collocato in orario serale, tra il Tg delle 19,45 e quello notturno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

