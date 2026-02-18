È morto Mimmo Liguoro volto storico dei tg Rai Il giornalista aveva 84 anni

È morto Mimmo Liguoro, volto noto della Rai e del giornalismo italiano; nato a Torre del Greco (Napoli), aveva 84 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto Carmelo Alfonso, giornalista sportivo e storico volto Rai: aveva 92 anniÈ morto Carmelo Alfonso, uno dei volti più noti della Rai e simbolo della stampa sportiva italiana.

Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anniÈ venuto a mancare Gianluigi Armaroli, noto inviato del Tg5 con una lunga carriera nel giornalismo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LUTTO - Addio a Mimmo Liguoro, l'ex conduttore dei TG3 aveva 84 anni.

Mimmo Liguoro è morto, giornalismo in lutto: era un grande cultore di Napoli e del NapoliMimmo Liguoro è morto stamane a Roma, nel corso della sua carriera, il giornalista della Rai, ha scritto anche diversi libri sugli azzurri e sulla cultura di Napoli. areanapoli.it

Mimmo Liguoro, l'ex conduttore dei Tg Rai è morto a Roma: giornalismo in luttoTORRE DEL GRECO. Si è spento a Roma all’età di 84 anni il giornalista e scrittore Mimmo Liguoro. Nato a Torre del Greco il 16 luglio ... msn.com

Mimmo Liguoro, l'ex conduttore dei tg Rai è morto a Roma: giornalismo in lutto facebook