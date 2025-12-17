Vegliano il figlio morto in un incidente ore dopo la scoperta sconvolgente | chi era in realtà

Dopo aver passato ore accanto al corpo del loro figlio diciassettenne in un incidente, i genitori di Vegliano hanno scoperto una verità sconvolgente che ha cambiato completamente la loro percezione degli eventi. La vicenda ha destato grande attenzione, rivelando dettagli sorprendenti sulla reale identità del ragazzo e sui fatti accaduti in quelle drammatiche ore.

Hanno passato ore accanto a quello che credevano essere il corpo del figlio diciassettenne, morto in un drammatico incidente. Poi, a distanza di poco tempo, la scoperta che nessun genitore dovrebbe mai fare: non era lui. Il ragazzo vegliato in ospedale a Pisa era in realtà Leonardo, 16 anni, deceduto nello stesso sinistro. Il loro vero figlio, Jacopo, era stato scambiato per errore. Al lutto si è così aggiunto uno choc devastante, che ha trasformato una tragedia già insopportabile in un incubo senza senso.

