I funerali di Mirko Zala-Paravicini si sono svolti ieri a Poschiavo. L’uomo di 55 anni, da anni collaboratore del Centro Sanitario Valposchiavo, è morto in un incidente avvenuto sabato scorso sulla Tangenziale di Morbegno. L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita di Cosio Valtellino, nel tratto in cui la Statale 38 da quattro corsie si riduce a due.

Si sono svolti ieri a Poschiavo i funerali di Mirko Zala-Paravicini, l’uomo di 55 anni da decenni collaboratore del Centro Sanitario Valposchiavo rimasto convolto sabato 24 gennaio in un grave incidente sulla Tangenziale di Morbegno, non distante dall’uscita di Cosio Valtellino, nel tratto dove la Statale 38 da quattro corsie, due per senso di marcia, diventa a due soltanto. Nel sinistro verificatosi a seguito di un violento frontale che paralizzò per ore la circolazione, ben otto i feriti – due donne di 22 e 26 anni e cinque uomini, oltre a Zala-Paravicini, di 31, 51, 52, 60 e 63 anni – e quattro mezzi coinvolti, due automobili – la Hyunday su cui viaggiava l’uomo svizzero deceduto, con la figlia e la nipote e una Skoda – un Fiorino e un furgone con a bordo alcuni operai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente sulla tangenziale, automobilista non sopravvive

