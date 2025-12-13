Liliana Resinovich il marito Visintin | Provino mia colpevolezza non devo dimostrare nulla Da Sterpin solo fantasie

A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin ha commentato nuovamente la vicenda, sostenendo di aver già provato la propria colpevolezza e di non dover dimostrare nulla. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di rinnovato interesse mediatico e di approfondimento sulle circostanze della scomparsa della 63enne.

Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, è tornato a parlare della 63enne defunta alla vigilia dei 4 anni della sua scomparsa. "Io so quello che abbiamo vissuto, forse Sterpin confonde l'amicizia con un amore. Non devo dimostrare nulla a nessuno, provino la mia colpevolezza".

Liliana Resinovich: il caso a Quarto Grado/ Le ultime novità sull’indagine sul marito Sebastiano Visintin - Liliana Resinovich, il caso a Quarto Grado: cos'è successo alla donna uccisa a Triste e le ultime novità sull'indagine ... ilsussidiario.net

Telequattro Trieste. . TRIESTE | PRESIDIO PER LILIANA: «I TEMPI SONO MATURI PER UN PROCESSO» – Nel servizio le parole di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich e dell’amico intimo Claudio Sterpin. - Clicca qui video e articolo completo: https:/ - facebook.com facebook

A #PingPong @GianluigiNuzzi “Nel contesto del caso di Liliana Resinovich tutti i protagonisti sono fortemente narcisistici. C’è una perizia della Cattaneo che lo definisce come omicidio”. In diretta su @Radio1Rai x.com

Lilly, il marito Sebastiano: La mia verità - Ore 14 Sera 25/09/2025

