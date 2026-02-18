Morta a 34 anni per una grave malattia aveva studiato a Verona

Ilaria Acerbi, la donna di 34 anni originaria di Asola, nel Mantovano, è deceduta a causa di una grave malattia. Aveva studiato a Verona e si trovava in cura all’istituto clinico Sant’Anna di Brescia quando il peggioramento delle sue condizioni ha portato alla sua morte. La giovane aveva vissuto a lungo nel territorio mantovano, dove era molto conosciuta e apprezzata.

Aveva frequentato anche l'università di Verona Ilaria Acerbi, la 34enne residente ad Asola, nel Mantovano, che nelle scorse ore si è spenta in seguito ad una grave malattia mentre era in cura all'istituto clinico Sant'Anna di Brescia.A dare il triste annuncio, riportato dai colleghi di BresciaToday, sono stati il marito Marco Bardini, i genitori Carolina e Sergio, zii e cugini: la salma riposa alla Casa funeraria Giani di Asola. Il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 14.30 nella cattedrale di Sant'Andrea. La famiglia ha espresso un particolare ringraziamento alla signora Ambra Barosi, ai medici e a tutto il personale del reparto di Oncologia del Sant'Anna di Brescia, per le cure prestate.🔗 Leggi su Veronasera.it

