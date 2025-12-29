Melanie Watson, nota per il suo ruolo di Kathy Gordon nella sitcom

Melanie Watson è mort a il 26 dicembre 2025 a Colorado Springs, in Colorado, all’età di 57 anni. L’attrice era conosciuta dal pubblico televisivo per il suo ruolo di Kathy Gordon nella celebre sitcom Il mio amico Arnold, con Gary Coleman, che ha segnato un’intera generazione tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Bridges (@toddbridges) A dare la notizia è stato il fratello Robert Watson, che ha spiegato come Melanie fosse stata ricoverata in ospedale dopo aver sofferto di problemi di emorragie. Le sue condizioni si sono rapidamente deteriorate, nonostante gli sforzi dei medici per salvarla. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’attrice di “Arnold” Melanie Watson è morta a 57 anni: aveva una malattia rara

Leggi anche: L'attrice di 9-1-1: Nashville Isabelle Tate morta a soli 23 anni per una rara malattia genetica

Leggi anche: Isabelle Tate morta a 23 anni, la malattia rara dell’attrice di 9-1-1: Nashville

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alix Wilton Regan, attrice scelta per interpretare Joanna Dark, ha rivelato che The Initiative aveva completato "interi capitoli" prima della cancellazione di Perfect Dark da parte di Microsoft. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook