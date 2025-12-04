Traffico di farmaci dopanti perquisizioni a Monza e in Brianza
Maxi operazione dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Torino e Genova nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre. Oltre 60 decreti di perquisizione sono stati eseguiti in tutta Italia - anche nella provincia di Monza e Brianza - per una indagine volta al contrasto del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
