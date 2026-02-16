Arengario | si farà l’ascensore interno griffato Boeri

Lo studio Boeri Architetti realizzerà l’ascensore interno all’Arengario di Monza, dopo che le 17 associazioni culturali locali hanno deciso di accettare questa soluzione. La decisione è arrivata dopo mesi di discussioni e confronti, in cui si è preferito optare per un progetto che si integra con l’edificio storico. La struttura sarà firmata dall’architetto Stefano Boeri e avrà un design moderno che si inserisce nel contesto antico.

Monza, 16 febbraio 2026 – Alla fine anche le 17 associazioni culturali monzesi si sono convinte. Bisogna scegliere tra una delle due opzioni proposte dallo Studio Boeri Architetti per l’ascensore in Arengario, non c’è altra via. E il loro pendere è più verso la soluzione dell’ascensore interno (che occuperà una porzione di porticato), considerato meno invasivo, soprattutto dal punto di vista della visuale paesaggistica. L’altra ipotesi invece, quella dell’ascensore esterno, caratterizzato da una torre-ascensore e da una passerella in vetro, viene considerata più impattante, soprattutto chi arriva da via Carlo Alberto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

