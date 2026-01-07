Monza polemiche sull’Arengario di Boeri | gli architetti chiedono un concorso Al bar Moderno la torre fra i tavolini
A Monza, si susseguono le discussioni sulla proposta di ristrutturazione dell’Arengario di Boeri. Gli architetti locali chiedono un concorso pubblico per garantire trasparenza e qualità nel progetto. Intanto, al bar Moderno, si discute dell’installazione della torre tra i tavolini, simbolo di un dibattito più ampio sulla trasformazione urbana della città.
Monza, 7 gennaio 2026 – Hanno tanto da dire i monzesi rispetto ai progetti di ristrutturazione dell’Arengario. Fra i primi a muoversi con l’anno nuovo sarà l’ordine degli Architetti di Monza e Brianza (oggi presieduto da Fabio Sironi) che ai primi del 2025 aveva espresso la sua disponibilità per un contributo di idee e creato un tavolo tecnico a d hoc, per un progetto condiviso con la città. “Credo che l’Ordine farà a breve una comunicazione all’amministrazione comunale – anticipa Michela Locati, past president dell’Ordine e ogg i coordinatrice della Commissione rapporti con gli enti – portando delle considerazioni sull’opportunità che venga ripensato l’approccio alla questione, chiedendo l’attivazione di un concorso di progettazione in due fasi, che è la procedura più coerente con il quadro normativo vigente e con gli obiettivi di interesse pubblico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Polemiche sul futuro dell’Arengario. Nel mirino lo studio chiesto a Boeri: "Escluso l’ordine degli architetti"
Leggi anche: L’Arengario di Monza verso la piena accessibilità: ecco i due progetti dello Studio Boeri
Monza, polemiche sul futuro dell’Arengario. Nel mirino lo studio chiesto a Boeri: “Escluso l’ordine degli architetti” - Lettera aperta al sindaco dell’associazione Connetti Monza sulle proposte di accessibilità al palazzo "Si è persa l’occasione per un confronto aperto con chi vive e respira la storia della città ogni ... msn.com
Arengario, dopo 4 anni la riapertura è ancora lontana. Le proposte dell’archistar Stefano Boeri - Visti gli ormai quattro anni di chiusura, torna ormai spesso il tema nell’aula consiliare monzese, ... ilgiorno.it
Due progetti dello studio Boeri per riaprire l'Arengario di Monza - L'Arengario di Monza, monumento simbolo del Duecento chiuso da anni per la presenza di barriere architettoniche, si prepara a riaprire le porte alla cittadinanza grazie a un piano di recupero che ne ... ansa.it
Danneggiato il volto di una delle statue simbolo di Monza. Polemiche e segnalazioni sui social: la rabbia dei cittadini - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.