Monza polemiche sull’Arengario di Boeri | gli architetti chiedono un concorso Al bar Moderno la torre fra i tavolini

A Monza, si susseguono le discussioni sulla proposta di ristrutturazione dell’Arengario di Boeri. Gli architetti locali chiedono un concorso pubblico per garantire trasparenza e qualità nel progetto. Intanto, al bar Moderno, si discute dell’installazione della torre tra i tavolini, simbolo di un dibattito più ampio sulla trasformazione urbana della città.

Monza, 7 gennaio 2026 – Hanno tanto da dire i monzesi rispetto ai progetti di ristrutturazione dell’Arengario. Fra i primi a muoversi con l’anno nuovo sarà l’ordine degli Architetti di Monza e Brianza (oggi presieduto da Fabio Sironi) che ai primi del 2025 aveva espresso la sua disponibilità per un contributo di idee e creato un tavolo tecnico a d hoc, per un progetto condiviso con la città. “Credo che l’Ordine farà a breve una comunicazione all’amministrazione comunale – anticipa Michela Locati, past president dell’Ordine e ogg i coordinatrice della Commissione rapporti con gli enti – portando delle considerazioni sull’opportunità che venga ripensato l’approccio alla questione, chiedendo l’attivazione di un concorso di progettazione in due fasi, che è la procedura più coerente con il quadro normativo vigente e con gli obiettivi di interesse pubblico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

