Il segreto della longevità orientale | i benefici del miso e la scienza dietetica della fermentazione
Life&People.it Se la vera longevità nasce nell’intestino, quale ingrediente, umile ma fermentato da millenni, si candida ad essere l’investimento nutraceutico più efficace della cucina contemporanea? Il miso, ingrediente onnipresente e fondamentale della dieta giapponese, non è una moda, ma il risultato di un’antica sapienza biochimica. Questa pasta densa, ottenuta dalla fermentazione di soia e cereali, è un vero e proprio concentrato di nutraceutici. I benefici del miso sono stati ampiamente confermati dalla scienza nutrizionale moderna, elevandolo da semplice condimento a potenziale alleato per la salute cardiovascolare e intestinale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
