Olio Extravergine d’Oliva | il cuore della Dieta Mediterranea

La Dieta Mediterranea si distingue da tutte le altre soprattutto per un ingrediente fondamentale: l'olio extravergine d'oliva (EVO). Questo prezioso alimento deriva dalla spremitura delle olive, frutto degli ulivi che prosperano nei paesi mediterranei.

