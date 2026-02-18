Monteverde allarme alla scuola | baby sitter sbaglia plesso e mostra foto indagini escludono intenzioni illecite

A Monteverde, un malinteso ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine nella scuola. La baby sitter, una donna filippina di 35 anni, ha mostrato una foto sbagliata, scatenando l’allarme tra genitori e insegnanti. La donna aveva confuso il plesso, portando a una reazione rapida da parte delle autorità. Le indagini hanno chiarito che non ci sono intenzioni illecite dietro il gesto. La vicenda ha comunque sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la vigilanza negli ambienti scolastici del quartiere.

Allarme a Monteverde: un malinteso risolto, ma resta l'attenzione sulla sicurezza scolastica. Un allarme che ha scosso il quartiere Monteverde a Roma si è risolto in un malinteso: un errore di una baby sitter, cittadina filippina di circa 35 anni, ha innescato un intervento delle forze dell'ordine in una scuola che accoglie bambini dell'infanzia e della scuola primaria. L'episodio, verificatosi il 18 febbraio 2026, ha visto la donna entrare nel plesso scolastico sbagliando ingresso e mostrando una foto di una bambina a collaboratori scolastici, scatenando un'immediata reazione di cautela. La dinamica dell'equivoco.