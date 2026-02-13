Roma due tentati rapimenti in poche ore in 2 scuole materne a Monteverde | caccia a una finta baby sitter

A Monteverde, a Roma, due tentativi di rapimento si sono verificati nelle ultime ore, colpendo due scuole materne diverse. La polizia cerca una donna che si spacciava per baby sitter e che avrebbe tentato di portare via alcuni bambini. I genitori sono in allarme, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le chat sospette che circolano tra gli abitanti del quartiere.

Le chat infuocate, la finta baby sitter, due tentati rapimenti in poche ore. Succede a Roma, a Monteverde: due distinti episodi in due scuole del quartiere. Una donna (mai vista prima) si aggira tra l’ingresso e il cortile della scuola. Sostiene di essere la baby sitter. Mostra sul cellulare la foto di una piccola alunna. Il fatto risale a mercoledì 11 febbraio (riporta Repubblica) alla scuola dell’infanzia comunale Oberdan, in largo Ravizza. Le foto e il documento La donna è entrata nel plesso poco prima dell’uscita, cercando di prendere la bimba. Ma qualcosa nel suo comportamento ha insospettito subito il personale: non appariva sicura, serena. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, due tentati rapimenti in poche ore in 2 scuole materne a Monteverde: caccia a una finta baby sitter Approfondimenti su roma tentati Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati Roma è al centro di un'indagine su un'organizzazione criminale coinvolta in rapimenti, torture e altre attività illecite legate al traffico di droga. Roma, la sinagoga di Monteverde vandalizzata con scritte pro-Pal. Caccia a due sospetti ripresi dalle telecamere Ultime notizie su roma tentati Blitz contro il clan Senese: 14 arresti a Roma. Due tentati omicidi e il sequestro sventato di un gioielliere nella CapitaleRoma, 5 dicembre 2025 – Maxi blitz contro la criminalità organizzata a Roma. Sono state arrestate questa mattina 14 persone legate al clan Senese, frutto di una lunga inchiesta iniziata nel dicembre ... quotidiano.net Roma, dopo una giornata di lavoro, al primo tentativo, omaggiamo la tua bellezza così - facebook.com facebook Roma, accoltellata e presa a pugni dal compagno. Arrestato per tentato omicidio x.com