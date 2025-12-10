Chiusura dell’asilo nido Il Bagnoro per interruzione dell’energia elettrica l’11 dicembre

L’asilo nido “Il Bagnoro” sarà chiuso l’11 dicembre a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica nella zona. L’interruzione, prevista dalle 8:00 alle 16:00, ha spinto il Comune ad adottare misure straordinarie per assicurare la sicurezza di bambini e personale durante questa giornata.

A causa della comunicazione da parte del fornitore di energia elettrica relativa a un'interruzione programmata per la giornata di giovedì 11 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nella località di Bagnoro, il Comune ha adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale scolastico. Considerata l'indispensabilità della fornitura elettrica per il regolare svolgimento delle attività didattiche e, soprattutto, per il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'edificio, il Sindaco ha disposto tramite ordinanza la chiusura dell'asilo nido "Il Bagnoro", situato in loc.

